Etats-Unis: dès l'effondrement du pont de Baltimore, l'émergence de théories du complot

Le navire battant pavillon singapourien a percuté tôt mardi une pile du pont Francis Scott Key qui s'est effondré tel un château de cartes. Six personnes, des ouvriers qui réparaient des nids-de-poule sur l'infrastructure, sont portées disparues.

"Les lumières s'éteignent et il se dirige délibérément vers la pile du pont", affirme l'influenceur masculiniste accusé entre autres en Roumanie dans un dossier de traite d'êtres humains en bande organisée.

Parmi les théories les plus populaires, celle émise par l'influenceur britannique né aux Etats-Unis Andrew Tate, qui a assuré sur X à ses neuf millions d'abonnés que le porte-conteneurs Dali avait été victime d'une "cyberattaque".

Dans la foulée, des usagers de X et autres plateformes ont mis en cause tout un tas d'auteurs supposés, de terroristes à Israël.

"Des agents étrangers attaquent des infrastructures numériques. Rien n'est intouchable", assène-t-il.

Supputations reprises par le fondateur du média complotiste InfoWars, Alex Jones.

"Ça me semble délibéré. Une cyberattaque est probable. La Troisième guerre mondiale a déjà commencé", assure celui qui fut condamné pour avoir mis en doute la réalité d'une tuerie dans l'école primaire de Sandy Hook en 2012 aux Etats-Unis, dans laquelle 20 écoliers et six adultes ont perdu la vie.