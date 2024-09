Eurostar et les compagnies SkyTeam ouvrent la voie à un ticket commun air-rail

L'opérateur ferroviaire à grande vitesse Eurostar et SkyTeam, l'alliance mondiale de compagnies aériennes, ont signé un mémorandum d'entente qui ouvre la voie à des voyages intermodaux air-rail intégrés, ont-ils annoncé mercredi.

Le partenariat, qui constitue une première, devrait être lancé au cours du premier semestre 2025. Les clients pourront alors voyager, via une seule réservation, sur des itinéraires combinant des vols long et moyen-courriers avec des trajets en train.

Sky Team regoupe une vingtaine de compagnies, parmi lesquelles Air France, Delta Air Lines, ITA Airways, KLM et SAS.

Grâce au réseau d'Eurostar, de nombreuses possibilités de voyages multi-villes existent entre la Belgique, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, souligne-t-on. Les clients pourront rejoindre l'un des principaux hubs de SkyTeam en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ainsi que dans d'autres grands aéroports européens du réseau Eurostar, et profiter de voyages multi-villes.