Évacuation partielle d'un campement des anti-A69 dans le Tarn

A la mi-journée, il ne restait presque plus rien de la ZAD de la Cal'arbre, située à une cinquantaine de mètres du chantier de l'A69, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Une opération de gendarmerie a été menée pour libérer le site de La Cal'arbre, illégalement occupé par des opposants au chantier de l'autoroute A69. (...) L'opération est en cours. Six individus ont été interpellés", a précisé la préfecture du Tarn dans un communiqué.

Quatre cabanes dans les arbres, une banderole "ACAB" (All Cops are Bastards, "tous les flics sont des salauds" en anglais), des bottes de foin et des pneus au sol sont les derniers vestiges du campement, où subsistent une dizaine de chênes.

Ed JONES

Plusieurs militants restent sur place, certains perchés dans les arbres, d'autres à terre, et observent les tractopelles rassembler bouts de bois, débris et morceaux de plastique.

Les opposants installés dans les arbres, baptisés "écureuils" par les anti-A69, crient d'arbre en arbre et se souhaitent "de la force". Le bruit des tracteurs couvre leurs encouragements.