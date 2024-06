Fort irrégulier, le BEL 20 limite ses pertes grâce à un rebond final

ArGEN-X (350,60) et Syensqo (92,37) cédaient également 1,13 et 0,52% alors que Solvay (31,74) se distinguait par un bond de 2,49% en compagnie d'UCB (130,05), positive de 0,04%.

Aedifica (58,00), GBL (69,35) et Lotus Bakeries (9.840) étaient stationnaires à l'instar de Sofina (218,00), les baisses étant emmenées par Galapagos (24,52) avec un recul de 1,37%.

Umicore (16,67) et D'Ieteren (203,40) valaient 1,46 et 0,99% de plus que vendredi à l'inverse de Melexis (85,00) qui abandonnait 1,16%.

AB InBev (57,26) reculait de 0,93%, Ageas (43,72) et KBC (66,12) de 0,18 et 0,45%, Elia (93,10) de 0,43%.

Agfa-Gevaert (1,18) regagnait par ailleurs 3,3% alors qu'Engie (14,52) chutait de 3,2%, Care Property Invest (14,64) s'appréciant de même de 2,6% contrairement à Shurgard (39,35) et Onward Medical (5,20) qui perdaient 2,8 et 1,9%.