Forte érosion de Bpost et Sequana Medical dans un marché en baisse

Il bénéficiait du soutien d'arGEN-X (354,60) et Sofina (206,20) qui s'appréciaient de 0,5 et 0,7%, les baisses étant emmenées par Barco (26,20) qui perdait 2,1% alors que la séance était marquée par les plongeons de 19,2 et 26,7% de Bpost (4,506) et Sequana Medical (3,71), la première après le retrait de ses prévisions et, la seconde, suite à une augmentation de capital avec une forte décote.

AB InBev (59,69) cédait 0,2% alors que KBC (64,74) et Ageas (39,82) abandonnaient 1,5% chacune, Melexis (93,30) et Aperam (31,25) reculant de 1,8 et 1,5%, Proximus (8,31) et Aedifica (72,80) de 1,6 et 1,3%, WDP (27,12) de 1,4%.