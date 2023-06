GB: le livreur Tuffnells en faillite, 2.000 licenciements

L'entreprise britannique de livraison Tuffnells a été placée en liquidation judiciaire, ce qui se traduit par plus de 2.000 licenciements et la vente de ses actifs, a annoncé lundi le cabinet de conseil Interpath, nommé administrateur de l'entreprise.

Interpath a confirmé à l'AFP que seuls 128 employés conservent pour l'heure leur emploi "pour aider à la liquidation de l'entreprise" et que les administrateurs chercheront désormais "à vendre les actifs de la société au nom de ses créanciers".

Basée à Sheffield (nord de l'Angleterre) et disposant de 33 dépôts au Royaume-Uni, Tuffnells est notamment spécialiste de la manutention d'objets de dimensions et de poids irréguliers, livrant à la fois au Royaume-Uni et à l'étranger, opérant vers plus de 160 destinations dans le monde.