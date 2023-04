Google lance son service d'actualité "News Showcase" en Belgique

Google a annoncé mercredi lancer son service d'actualité "News Showcase" en Belgique, en partenariat avec les éditeurs de presse et groupes médias RTL info, Rossel, IPM et Mediafin.

Ce service doit permettre aux médias partenaires d'être rémunérés pour une sélection de contenus enrichis relayés par le géant américain sur une plateforme dédiée.

En Belgique, le service "Google News Showcase" est accessible depuis mercredi via l'application Google Actualité pour les téléphones et tablettes sous Android et iOS, ainsi que sur le web et Google Discover (suggestions de contenus faites selon l'historique de recherche) disponible sur les smartphones, selon la firme américaine.