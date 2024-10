Hauts-de-France: trafic ferroviaire régional "fortement perturbé" après un vol de câbles

"C'est horrible", soupire Zoé Vanderperre étudiante de 18 ans, inquiète car elle va rater les cours, comme plusieurs camarades. "On prend le train tous les jours, là il est annulé, c'est la deuxième fois" depuis la rentrée, s'exaspère la jeune lilloise, qui étudie du côté belge de la frontière.

Autour d'elle, les voies de TER restent vides de trains comme de voyageurs. Seule sur un banc, Inès, stupéfaite, découvre qu'elle n'aura pas de train pour Dunkerque. Arrivée de Valenciennes, la pianiste a "dû prendre le métro et le bus" pour parvenir à Lille après l'annulation de son premier train et ne sait pas comment poursuivre son voyage.

"Je suis agacée, c'est énervant", souffle Fouzia près des panneaux d'affichages. L'agente commerciale pianote sur son téléphone pour trouver une solution et rejoindre son lieu de travail. "Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de retard, mais c'est récurrent", se plaint-elle.

Les trains régionaux TER sont les plus impactés par les suppressions et retards, aucune arrivée ni départ ne pouvant se faire en gare de Lille Flandres mercredi matin, a précisé l'opérateur ferroviaire, sans pouvoir communiquer d'heure de retour à la normale.

Le ministre des Transports François Durovray a condamné "cet acte de sabotage en gare de Lille Flandres qui pénalise les Français et attaque le réseau ferroviaire du Nord". Il a précisé sur X que "le rétablissement du trafic TER est prévu pour cet après-midi" et invité les voyageurs "à reporter leur trajet dans la mesure du possible".

Le nombre de trains touchés n'a pas été communiqué. Sur X, le compte TER Hauts-de-France précise que la mise en place de cars de substitution n'est "pas possible au vu de l'ampleur des perturbations".

Les Eurostar ne sont pas touchés par l'incident.

Les TGV ont été touchés par de "légers retards" et certains déroutés vers la gare de Lille Europe en tout début de matinée, mais la situation est de retour à la normale, a précisé la SNCF à l'AFP.