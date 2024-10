En Equateur, des goûteurs d'eau pour la capitale Quito

Selon sa source d'origine, l'eau potable de Quito est rafraîchissante, un peu salée, mais toujours exquise, s'accordent à dire les six dégustateurs chargés de veiller à ce que le liquide qui sort des robinets de la capitale équatorienne ait un goût agréable.

Pour ne pas altérer leur perception des saveurs, ils ont réduit au minimum la consommation de café, de sucreries et d'épices. "Il y a certaines sources et certaines eaux qui font la différence lors de la dégustation", raconte Gabriela Cabrera, directrice du département de surveillance de la qualité de l'eau.

La pureté et la potabilité de l'eau de la capitale sont assurées par des équipes spécialisées dans les stations d'épuration, mais le goût relève de la responsabilité de ces sommeliers un peu spéciaux, et uniques en Equateur.

Quito, qui compte 2,8 millions d'habitants, possède 22 stations d'épuration et, à chaque dégustation, l'équipe teste l'eau d'au moins quatre d'entre elles.

Quelque 85% de l'eau de la ville, située à 2.850 mètres au-dessus du niveau de la mer, provient des paramos (prairies andines d'altitude gorgées d'eau) environnants.

- "Alerte précoce" -

L'eau est plus précieuse que jamais en Equateur, qui connaît sa pire sécheresse depuis six décennies et qui, comme une grande partie de l'Amérique du Sud, subit les effets dévastateurs de nombreux d'incendies.