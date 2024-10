Castex "disponible" pour travailler à l'accessibilité du métro parisien

Le PDG de la RATP Jean Castex s'est dit mercredi "pleinement disponible" pour travailler à rendre accessible le métro parisien aux personnes à mobilité réduite comme le veut Valérie Pécresse, mais "ça prendra du temps et de l'argent", a-t-il prévenu.

Mais "nos concitoyens en situation de handicap (...) pâtissent encore plus d'un réseau surchargé", a reconnu M. Castex, insistant sur la nécessité d'améliorer le service des bus qui "perd trop de clients parce qu'il va de moins en moins vite en ville".

L'accessibilité du métro, "ce réseau ancien, alambiqué, avec des couloirs étroits", est un objectif de long terme et donc "il faut à tout prix que tout ce qui est déjà censé être accessible le soit vite et plus", a-t-il déclaré.

Mme Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, qui préside aussi l'autorité organisatrice des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM), a annoncé pendant les Jeux paralympiques son intention de lancer le chantier de l'accessibilité du métro, point noir des transports parisiens pour les personnes à mobilité réduite.

Elle a évalué que cela coûterait entre 15 et 20 milliards d'euros, un montant confirmé par M. Castex, sur une durée de 20 ans. "Techniquement, c'est coton", a ajouté le patron de la RATP.