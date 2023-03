Immobilier: Cofinimmo cède l'immeuble de RTL Belgium à Schaerbeek

L'immeuble en question est situé avenue Jacques Georgin et regroupe des bureaux et des studios de télévision/radio sur une superficie totale d'environ 17.700 m2, tout en offrant environ 340 places de parking. Il a été construit sur mesure en 2007 et est entièrement loué à un seul locataire.

La société immobilière ne précise pas le nom du locataire mais il s'agit de RTL Belgium.