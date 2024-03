"Incident" d'un Boeing au-dessus de la Nouvelle-Zélande: 5 passagers toujours hospitalisés

Cinq des douze passagers blessés lundi après un trou d'air causé par un "incident" technique sur un Boeing 787 reliant reliant Sydney à Auckland étaient toujours hospitalisés mardi en Nouvelle-Zélande, deux d'entre eux nécessitant des soins plus importants.

Dans un communiqué mardi, la compagnie chilienne Latam qui exploite ce Boeing a souligné que "seuls un passager et une membre d'équipage ont subi des blessures qui ont nécessité des soins supplémentaires mais leur pronostic vital n'est pas engagé".

Selon le ministère de la Santé de la Nouvelle-Zélande, ces cinq passagers souffrent de diverses blessures et ont été pris en charge dans deux hôpitaux d'Auckland.

Les passagers ont rapporté aux médias locaux que l'appareil, un Boeing 787 Dreamliner, avait rapidement perdu de l'altitude au-dessus de la mer de Tasmanie, propulsant au plafond tous ceux dont la ceinture de sécurité n'était pas bouclée.

Dans un communiqué, La Latam indique que "le vol LA800, opérant sur la route Sydney - Auckland - Santiago et transportant 263 passagers et 9 membres d'équipage, a subi un fort mouvement, dont les causes sont en cours d'investigation".

"Suite à l'incident, 10 passagers de nationalité brésilienne (2), française (1), australienne (4), chilienne (1) et néo-zélandaise (2) ainsi que 3 membres d'équipage en cabine ont été transportés" à l'hôpital.