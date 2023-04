Irak: TotalEnergies annonce un accord pour la mise en oeuvre d'un contrat de 10 mds USD

"Grâce aux discussions de ces derniers mois, en particulier à quatre reprises entre le Premier Ministre Al-Soudani et le PDG Patrick Pouyanné, le gouvernement irakien et TotalEnergies ont confirmé l'ensemble des termes" du contrat signé en 2021 et "défini conjointement les conditions et les assurances mutuelles nécessaires pour avancer sur le projet GGIP (Gas Growth Integrated Project)", est-il détaillé.

Le gouvernement irakien et TotalEnergies "se sont mis d'accord sur une participation de 30% de la Basrah Oil Company (BOC) dans le projet GGIP. Par ailleurs, en accord avec le gouvernement irakien, TotalEnergies a invité QatarEnergy à prendre une participation de 25% dans ce projet", précise le communiqué.

Le consortium sera ainsi composé de TotalEnergies (45%), Basrah Oil Company (30%) et QatarEnergy (25%).