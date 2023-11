JO-2024: un décret pour pouvoir suspendre le repos hebdomadaire

Moins de repos pour cause de Jeux: le gouvernement a publié vendredi dans le Journal officiel un décret permettant de suspendre le repos hebdomadaire dans les entreprises participant à la diffusion ou à l'organisation des Jeux olympiques, sur une période de près d'un mois cet été.

Cette dérogation est accordée "aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de captation, de transmission, de diffusion et de retransmission des compétitions organisées dans le cadre des Jeux olympiques de 2024 ainsi que pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves et au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques", indique le décret.