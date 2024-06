La Belgique à nouveau reliée à Shanghai

Après une interruption de plus de quatre ans, la Belgique est à nouveau reliée directement à Shanghai. Le premier vol de la compagnie Hainan Airlines en provenance de la métropole chinoise a atterri mardi à Brussels Airport. Deux liaisons quotidiennes connectent désormais la Belgique et différentes villes chinoises, dans les deux sens.

La compagnie chinoise Hainan Airlines reliait déjà Bruxelles à Shanghai entre octobre 2017 et l'automne 2019. La relance prévue en mars 2020 a été contrecarrée par la crise sanitaire. Depuis mardi, Hainan vole à nouveau entre les deux villes, quatre fois par semaine.

La reprise de la liaison représente "une étape importante qui renforcera encore les liens économiques et culturels entre la Belgique et la Chine", s'est réjoui le CEO de Brussels Airport Company, Arnaud Feist, lors de la réception festive de ce premier vol. Avec cette nouvelle connexion, Hainan Airlines relie l'aéroport de Bruxelles-National "aux trois plus grandes villes de Chine", s'est-il félicité.