La Bourse de Paris clôture en hausse et repasse la barre des 7.300 points

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,52% mercredi, les marchés attendant d'avoir confirmation que la Réserve fédérale américaine allait marquer une pause dans ses hausses de taux mercredi soir.

L'indice vedette CAC 40 a gagné 37,73 points mercredi, terminant à 7.328,53 points, un plus haut depuis le 23 mai en clôture. La veille, le CAC 40 avait terminé sur une hausse de 0,56% et avait battu son plus haut niveau de clôture depuis le 29 mai.