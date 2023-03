La Bourse de Paris dans l'attente d'en savoir plus sur l'emploi américain

Quelque 211.000 personnes se sont inscrites pour recevoir une allocation chômage après la perte d'un emploi entre le 27 février et le 4 mars, le niveau le plus haut depuis le début de l'année, et supérieur aux attentes des économistes.

La Bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0,12% jeudi, attendant d'avoir plus d'informations sur l'état de l'emploi américain pour prendre une direction plus marquée.

Or, le niveau de l'emploi est un indicateur crucial pour la Réserve fédérale américaine: plus il est tendu, plus les pressions inflationnistes, par exemple via des hausses de salaires, sont importantes. La Fed lutte depuis plus d'un an pour ramener l'inflation vers sa cible, au prix d'un resserrement monétaire pas vu depuis des décennies qui fait souffrir les actions.

Le dernier indicateur est donc une bonne nouvelle de ce point de vue, mais "il ne faut pas tirer des conclusions" trop hâtives tant il peut être soumis à des événements ponctuels, prévient gestionnaire de portefeuille de Mirabaud France.