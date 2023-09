La Bourse de Paris démarre la semaine sans entrain

L'indice CAC 40 était stable à 7.188,75 points (+4,03 points par rapport à la clôture de vendredi) vers 10H00. Vendredi, il avait perdu de 0,40% sur la séance et 2,63% sur la semaine.

La Bourse de Paris évolue autour de l'équilibre (+0,06%) lundi, circonspecte après les messages fermes envoyés par des banquiers centraux américains, qui renforcent la thèse que les taux d'intérêt vont rester plus élevés plus longtemps.

"Les marchés américains ont semblé particulièrement vulnérables après la réunion de la semaine dernière de la Réserve fédérale, qui s'est montrée ferme, au cours de laquelle la banque centrale américaine a revu à la hausse" ses prévisions de taux directeurs pour 2024, commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets, rappelant qu'"une économie américaine plus résiliente" renforce "le mantra" du "+plus haut pour plus longtemps+".

Vendredi, la présidente de l'antenne de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, a enfoncé le clou en assurant qu'"un nouveau resserrement (n'était) clairement pas écarté".

Le moral des investisseurs est de plus entaché par le risque de "shutdown" aux Etats-Unis, où le budget 2024 doit être adopté par le Congrès avant le 1er octobre, sous peine de paralysie de son administration.