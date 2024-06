La Bourse de Paris en hausse, au-dessus des 8.000 points avant la BCE

L'indice vedette CAC 40 gagnait 35,18 points à 8.028,05 points vers 09H30, après avoir ouvert en hausse de près de 1%. Vendredi, l'indice parisien avait terminé sur une baisse hebdomadaire de 1,26% et affiché une évolution stable (+0,10%) sur le mois de mai.

Cette semaine sera marquée par la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et la publication de données sur l'emploi américain vendredi.

Les observateurs de marchés s'attendent à ce que la BCE abaisse de 0,25 point de pourcentage ses taux directeurs, compte tenu du ralentissement de l'inflation depuis plus d'un an, malgré un rebond en mai à 2,6%, et de la faible dynamique économique en zone euro.

"La BCE devrait remonter un peu ses prévisions d'inflation jeudi et rester vague sur le calendrier et l’ampleur des baisses de taux suivantes", estime Xavier Chapard, stratégiste de LBP AM.