La Bourse de Paris en hausse avant des chiffres sur l'emploi américain et les élections

"Le RN devrait obtenir entre 190 et 250 sièges sur 577 selon les sondages, ce qui le placerait bien en deçà de la majorité de 289 sièges nécessaire pour faire passer facilement des projets de loi", a détaillé Ipek Ozkardeskaya.

Les investisseurs abordent toutefois le second tour avec moins d'appréhension que le premier, rassurés par les récentes projections estimant que le Rassemblement national n'obtiendrait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Dans ce contexte, les investisseurs seront tentés de revenir sur des actifs français à moindre coût, après les pertes engendrées par l'instabilité politique, ce qui permettra au CAC 40 de se redresser, a estimé l'analyste dans une note.

A l'agenda économique de la séance, le marché attend surtout des données sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis (14H30).

"L'économie américaine devrait avoir créé environ 190.000 nouveaux emplois non agricoles en juin, contre 272.000 le mois précédent, et la croissance des salaires devrait être plus faible", détaille Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.