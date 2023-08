La Bourse de Paris en hausse avant des données sur le marché de l'emploi aux Etats-Unis

La Bourse de Paris s'inscrit dans le vert vendredi en attendant des données sur l'emploi aux Etats-Unis, après une semaine morose notamment à cause de la remontée des taux sur le marché obligataire.

La veille, le marché a connu une séance bousculée par la forte remontée des taux aux Etats-Unis, le rendement sur les bons du Trésor à dix ans s'étant envolé jeudi à 4,18%, au plus haut depuis début novembre 2022, mû par l'abaissement surprise de la note de solvabilité du pays par Fitch et par la révision à la hausse des prévisions d'émissions de titres du Trésor américain.

Ces chiffres seront particulièrement regardés par la Réserve Fédérale (Fed) américaine, et peuvent influencer l'orientation de la politique monétaire de l'institution monétaire.

Les investisseurs se préparent à accueillir les derniers chiffres du chômage aux Etats-Unis et "ils devraient continuer de démontrer la résilience de l'économie américaine", souligne l'analyste de CMC Markets Michael Hewson.

"Le mois d'août est généralement considéré comme un mois calme, pourtant, la tendance baissière de cette semaine rappelle que le marché peut fluctuer fortement en cas d'événement inattendu", commente Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.

Crédit Agricole, du jamais-vu

Crédit Agricole a publié vendredi des résultats record au deuxième trimestre. Son entité Casa, coté à la Bourse de Paris et regroupant les principaux métiers du groupe bancaire hormis les caisses régionales, affiche 6,7 milliards d'euros de revenus entre avril et juin (+18,8%) pour un peu plus de 2 milliards d'euros de bénéfice net (+24,7%), du jamais-vu.