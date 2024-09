La Bourse de Paris finit dans le rouge après l'euphorie des baisses de taux

L'institution a mis fin à plusieurs semaines de suspense durant lesquelles les marchés ont scruté des signes permettant de mesurer l'ampleur du ralentissement économique aux États-Unis et des baisses de taux nécessaires.

La Banque centrale américaine a décidé mercredi soir de frapper fort et d'abaisser son taux directeur d'un demi-point, plutôt qu'un quart de point comme l'attendaient de nombreux analystes, les taux se situant désormais dans une fourchette de 4,75% à 5,00%.

"L’environnement s'est soudainement largement amélioré: auparavant, les marchés trépignaient pour obtenir de la Fed des baisses de taux, maintenant, ces baisses de taux semblent acquises et la dégradation économique plus incertaine", résume Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique pour Lombard Odier IM.

Les investisseurs se tournent désormais vers les entreprises, avant la saison des résultats. A ce titre, "la situation de la demande en Chine, dont dépendent fortement de nombreuses entreprises en Europe, inquiète", estime David Kruk.

"La question est de plus en plus: est-ce que l'on doit capituler sur certains des secteurs les plus exposés, comme le luxe ou l'automobile?", ajoute-t-il.