La Bourse de Paris garde son élan et dépasse les 8.000 points

La Bourse de Paris progresse de 0,37% mardi matin, hésitant toutefois entre l'optimisme généré par les perspectives monétaires et les résultats mal accueillis de Bouygues.

Ces hausses sur les marchés boursiers et le repli obligataire ont commencé après "les commentaires de membres de la Fed, qui ont largement repris le ton de Jerome Powell (le président de la Fed) la semaine dernière, restant à distance de tout signal sur le calendrier des baisses de taux, mais évitant ouvertement les messages" en faveur d'une hausse des taux de la Fed, commentent les analystes de Deutsche Bank.

"Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré qu'il y a des signes indiquant que les ménages sont plus prudents dans leurs dépenses, et il prévoit à terme des baisses de taux, bien que la décision de les baisser dépendra de l'ensemble des données disponibles", rapportent les analystes de Natixis CIB Research.

"Ainsi, la Fed pourrait commencer à baisser ses taux dès la fin de la pause estivale", ajoutent-ils.