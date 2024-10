La Bourse de Paris hésite, l'attention sur la relance chinoise

La Bourse de Paris hésite vendredi, évoluant dans le vert sans grande conviction après les chiffres de l'inflation américaine, les investisseurs se focalisant désormais sur le plan de relance chinoise et la prochaine conférence des autorités du pays.

Les investisseurs attendent la conférence du ministre chinois des Finances, Lan Fo'an, samedi à Pékin, après une semaine en montagnes russes pour les marchés.

La conférence "devrait susciter une certaine prudence sur les marchés financiers", note Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Une conférence de Pékin sur l'annonce de nouvelles mesures de relance de l'activité économique avait déjà déçu les investisseurs mardi, dix jours après une première salve, qui comprenait des réductions de taux et des prêts immobiliers plus accessibles. Des annonces qui avaient fait bondir les Bourses de Hong Kong et de Chine continentale.

Le marché digère également des chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis plus élevés que prévu, mais toujours en baisse. L'inflation a en effet continué à ralentir en septembre aux Etats-Unis, revenant à 2,4% sur un an contre 2,5% en août, soit un peu moins qu'espéré.