La Bourse de Paris met fin à sa série de hausses

Les investisseurs attendent principalement le début du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole, qui commence aux Etats-Unis jeudi, et espèrent que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) ouvrira encore un peu plus la porte à une baisse des taux en septembre, le scénario qui fait consensus pour les marchés.

Les marchés "prédisent une baisse des taux", majoritairement "attendue de 25 points de base, à l'issue de la prochaine réunion de la banque centrale américaine (Fed) le 18 septembre", commente Xavier Girard, expert en investissements financiers de Milleis Banque Privée.

Par ailleurs, plusieurs prises de parole de responsables de la banque centrale américaine sont attendues d'ici la fin de semaine, ainsi que le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire mercredi après la clôture parisienne.

C'est ainsi "une semaine d'attente" et calme "avec peu d'intervenants, peu d'indicateurs, et presque plus de publication d'entreprises", en dehors de ceux du géant technologique américain Nvidia, "qui est désormais la troisième plus grosse capitalisation boursière mondiale", le 28 août.