La Bourse de Paris recule au lendemain du plan de relance chinois

Toutefois, "cette vague d’optimisme pourrait rapidement conduire à des prises de bénéfices et à un retour brutal à la réalité", estime-t-il.

"La relance monétaire chinoise a provoqué une vague d’optimisme en bourse, dans la mesure où elle fait écho à une baisse des taux plus importante que prévu opérée par la Réserve Fédérale américaine", résume Christopher Dembik, conseiller en investissement chez Pictet AM.

Certains secteurs très dépendants du marché chinois, comme le luxe et l'automobile, ont nettement profité de ces annonces.

Celui-ci contient notamment des baisses de taux et l'injection de liquidités dans l'économie. L'institution a complété ses annonces avec l'abaissement d'un nouveau taux mercredi.

Or, deux indices ont réveillé les craintes mardi.

L'enquête mensuelle de l'association Conference Board a fait état d'une chute de l'indice de confiance des consommateurs, à 98,7 points en septembre, contre 103,8 attendus. L'indice d'activité manufacturière dans la région de Richmond (Virginie) est tombé à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie de Covid-19.

En France, les investisseurs ont pris connaissance mercredi de l'indice de confiance des ménages français, qui s'est établi à 95, en hausse pour le troisième mois consécutif.

Vers 8H00 GMT, sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt français à dix ans s'établissait à 2,90%, après 2,91% la veille, signe que les investisseurs gardent leur calme, malgré un contexte de discussions tendues sur le budget 2025 au sein du gouvernement de Michel Barnier.

L'écart des taux entre l'emprunt à dix ans français et l'emprunt allemand de référence ("spread") se situe à 0,75 point de pourcentage, soit 0,2 point de moins que la veille.

Airfrance décolle

Le groupe aérien français prend près de 8% vers 8h00 GMT sur le CAC 40, après la publication d'une recommandation positive de JP Morgan.

Orange se retire de New York

Le géant français des télécoms (-1,30% à Paris vers 8h00 GMT) a annoncé mercredi son intention de se retirer du New York Stock Exchange (NYSE), une décision prise la veille en conseil d'administration dans un souci de "simplification" et d'"efficacité".

Orange, présent aussi sur la cote parisienne, va retirer ses "American Depositary Shares (ADS)" de la cote du NYSE et se "désenregistrer auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)", le gendarme boursier américain, précise un communiqué.