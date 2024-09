La Chine baisse de nouveau un taux pour soutenir une économie à la peine

Parmi les mesures annoncées figurent de prochaines réductions de taux directeurs et pour les prêts.

La Banque centrale a ainsi annoncé mardi des mesures de soutien à la consommation et à l'immobilier sans précédent depuis la sortie du Covid, dans l'espoir de revigorer une activité à la peine dans la deuxième économie mondiale.

La dernière réduction du MLF remontait à juillet et celle de mercredi était largement anticipée par les économistes, alors que le gouvernement chinois tente de relancer la croissance.

Très suivi par les marchés, ce taux est désormais à son plus bas historique.

Les Bourses chinoises ont bénéficié de ce coup de pouce mercredi.

Hong Kong a clôturé en hausse de 0,7%, tandis que Shanghai a pris plus de 1%.

- Manque de tonus -

Dans les rues de Pékin mercredi, des habitants ont fait part de leur réserve vis-à-vis des nouvelles mesures de soutien.

"Je ne pense pas que cela va me rendre plus optimiste" sur la conjoncture, confiait Hu Xianyao, un responsable dans le secteur de la finance, au diapason d'autres Pékinois interrogés par l'AFP et d'économistes.

"Les baisses de taux en Chine ne suffisent plus à stimuler la croissance", explique à l'AFP l'analyste Shehzad Qazi, du cabinet China Beige Book, spécialisé dans l'économie.

"Pékin a besoin d'un plan de relance plus robuste pour les ménages", estime-t-il, au moment où incertitudes économiques et chômage élevé chez les jeunes pénalisent les dépenses de consommation et sont un obstacle majeur à la croissance.