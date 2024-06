La clôture de la faillite de Van Hool pourrait prendre encore sept ans

Malgré ce rachat, le travail des curateurs est loin d'être terminé. "Même si cet accord constitue une étape importante, nous avons encore beaucoup de travail", confirme le curateur Jeroen Pinoy. "Cela comprend le traitement des procédures en cours, le recouvrement des factures impayées et la vente des actifs mobiliers et immobiliers."

Compte tenu de l'ampleur de la faillite et de la complexité des actifs, Jeroen Pinoy s'attend à ce que la clôture définitive de la faillite prenne encore cinq à sept ans. "Nous avons toujours veillé à ce que toutes les transactions se déroulent dans le cadre légal", ajoute-t-il. "Les meilleurs intérêts des créanciers et des travailleurs sont pris en compte autant que possible."