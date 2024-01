La commission européenne ouvre une enquête sur le rachat d'Air Europa par IAG

L'exécutif européen note qu'"IAG et Air Europa sont des concurrents puissants et proches dans le domaine des services de transport aérien de passagers sur certaines liaisons à l'intérieur, au départ et à destination de l'Espagne".

IAG a annoncé en février 2023 l'acquisition d'Air Europa pour 500 millions d'euros auprès du groupe espagnol de tourisme Globalia, concrétisant un projet qu'il caressait depuis plusieurs années pour renforcer ses liaisons vers l'Amérique latine et faire de Madrid l'un des principaux hubs européens.

Le groupe IAG, également propriétaire de la compagnie à bas coûts espagnole Vueling et de l'irlandaise Aer Lingus, avait alors précisé que la vente était "soumise aux approbations réglementaires".

Dans le détail, Bruxelles s'alarme de conditions des concurrence sur les liaisons intérieures espagnoles, particulièrement entre la péninsule et les îles Baléares et Canaries, sur les liaisons entre Madrid et certaines des principales villes européennes, ainsi qu'avec Israël et le Maroc.