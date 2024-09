La compagnie de fret LATAM Cargo va tripler le nombre de ses vols à Brussels Airport

Les avions expédieront principalement des fleurs depuis l'Équateur vers l'Europe, avant de revenir en Amérique latine chargés de produits pharmaceutiques.

Depuis mars 2023, la fréquence des vols était de 4 liaisons par semaine entre Brussels Airport et l'Amérique du Sud.

"Le choix de Brussels Airport par LATAM confirme la position cruciale et l'expertise de l'aéroport en tant que lien indispensable entre les infrastructures locales de recherche et de production pharmaceutiques, et les hôpitaux et les patients du monde entier", souligne l'aéroport, spécialisé dans le transport de marchandises sensibles au temps et à la température.