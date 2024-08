La fièvre catarrhale circule dans de plus en plus d'élevages néerlandais

Alors que l'Afsca comptabilise en Belgique 222 foyers de fièvre catarrhale, dite "maladie de la langue bleue", le virus continue également de se répandre aux Pays-Bas, entre élevages de moutons et autres ruminants. Le nombre de foyers détectés a atteint le nombre de 2.259, selon les autorités néerlandaises en charge de l'inspection des produits alimentaires, la NVWA.

L'autorité a communiqué ce constat jeudi. Le nombre d'animaux touchés est en revanche inconnu.

En une semaine, le nombre de lieux atteints a crû de 60%, plus particulièrement dans l'est du pays. Les provinces de Zélande, qui borde la Flandre, et de Hollande-méridionale, juste au-dessus, sont encore relativement épargnées.

La maladie de la langue bleue affecte surtout les moutons, pour lesquels elle peut être mortelle. Mais elle peut aussi se transmettre aux chèvres et aux bovins. Depuis peu, des vaccins sont disponibles aux Pays-Bas, sans obligation pour les éleveurs.