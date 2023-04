La Force aérienne recrée la 2ème escadrille, sur drones SkyGuardian, à Florennes

La composante Air de l'armée belge va réactiver l'une de ses plus anciennes escadrilles, la 2ème, avec comme insigne une comète rouge, créée en 1913 mais dissoute en 2001 pour mettre en oeuvre, au départ de la base aérienne de Florennes, les futurs drones MQ-9B Skyguardian attendus l'an prochain, a-t-on appris vendredi de source militaire.

"La Force aérienne est heureuse d'annoncer que la future escadrille RPAS ( les militaires préfèrent l'expression de "Remotely Piloted Aircraft Systems" (RPAS, systèmes d'avion piloté à distance) MQ-9B reprendra les traditions de la 2ème escadrille (...). La réactivation de cette unité est prévue dans un futur proche", a indiqué son état-major à l'agence Belga.

La 2ème escadrille avait été créée en septembre 1913 - un an avant le début de la Première Guerre mondiale - avec la Compagnie des Aviateurs" au sein de l'armée belge. Elle a participé activement à la guerre 1914-1918, après le repli sur le front de l'Yser, en tant qu'escadrille d'observation puis de chasse depuis les bases de Coxyde, Houthem, La Panne et de Moëres (France). Elle a obtenu 22 victoires (dont seulement onze homologuées) dont sept victoires d'Edmond Thieffry, l'un des quatre "as" de l'aviation militaire belge durant le conflit. L'emblème de la comète apparait en 1917, dessinée par Maurice "Teddy" Franchomme.