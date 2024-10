La Martinique plutôt calme ces dernières heures, dans l'attente d'une nouvelle table ronde sur les prix

Les dernières heures ont été "calme(s)" en Martinique, où le couvre-feu nocturne a été prolongé après les violences urbaines de ces derniers jours et alors que se profile mercredi une nouvelle table ronde de négociations autour de la vie chère.

Pour essayer de répondre à cette problématique, le président du conseil exécutif de la Martinique Serge Letchimy et le préfet Jean-Christophe Bouvier ont annoncé la tenue mercredi matin d'une nouvelle "table ronde de concertation".

L'île antillaise de près de 350.000 habitants est en proie depuis début septembre à une mobilisation sociale qui a dégénéré en violences urbaines contre le prix des produits alimentaires, 40% plus chers que dans l'Hexagone.

"Les opérations de levée des barrages et de nettoyage des voies se sont poursuivies", a ajouté la préfecture de Martinique dans un communiqué.

Cette table ronde entre l'Etat et les acteurs locaux (militants, grande distributions, élus) pour faire baisser le coût de la vie était initialement prévue mardi, mais n'a pu se tenir faute de "nouvelle proposition concrète et viable", avait indiqué plus tôt M. Letchimy.

- "Violence des prix" -

Lors d'une réunion de militants mardi, Rodrigue Petitot, à la tête du collectif Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC) a répété que les parties prenantes étaient jusque là tombées "d’accord sur 24 points sur 26".

Mais, a-t-il dit, cela bloque encore sur le différentiel de prix entre Martinique et France métropolitaine et le fait qu'un accord soit conclu "sur tout l’alimentaire et pas (sur) une partie" seulement (le document de travail actuel évoque seulement 54 familles de produits concernées). Le RPPRAC est d'accord pour "un différentiel de +10/+15% en Martinique comparé à la France métropolitaine", a-t-il précisé.