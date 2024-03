La plus grande annonce de licenciement collectif depuis six ans

Selon les données du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les précédentes restructurations d'envergure concernaient la compagnie aérienne Brussels Airlines (950 emplois, mai 2020) et le laboratoire pharmaceutique GSK à Rixensart (720 emplois, février 2020). L'année dernière, les sociétés Match et Smatch (656 emplois) et Sappi à Lanaken (642 emplois) ont également annoncé des plans de licenciement collectif.

L'entreprise télécom Proximus avait par ailleurs fait part de sa volonté de supprimer 1.900 emplois en 2019, mais la société ne dépend pas de la réglementation sur les licenciements collectifs.