La prudence de la FED pèse sur les marchés

Partager:

La FED ayant refroidi les espoirs de baisses de taux, la tendance restait négative jeudi en Europe où l'indice BEL 20 reperdait finalement 0,97% à 3.868,77 points après quelques brefs passages au-dessus des 3.900 points.

Seize éléments de l'indice bruxellois terminaient dans le rouge, Umicore (14,03) largement en tête avec un nouveau plongeon de 7,15%. Syensqo (92,06) et Solvay (31,78) abandonnaient de même 2,82 et 3,17% en compagnie de Sofina (219,40) et Melexis (82,80) qui étaient en baisse de 2,14 et 3,10%, D'Ieteren (194,40) reculant de 2,56%.

AB InBev (56,10) valait 1,79% de moins que la veille tandis que KBC (64,58) et Ageas (42,84) se dépréciaient de 1,76 et 1,74%, Cofinimmo (57,85) et WDP (25,76) de 1,45 et 1,30%. arGEN-X (358,60) et UCB (135,95) se distinguaient par contre par des hausses de 2,37 et 0,52%, Galapagos (23,90) perdant de justesse 0,42%. Lotus Bakeries (10.080) devait enregistrer un nouveau record en bondissant de 4,76% à 10.340 euros après l'annonce d'un accord de partenariat en Inde avec le géant Mondelez, le gain final étant ramené à 2,13%.