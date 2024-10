La sixième édition de la Semaine de la mode belge s'ouvre samedi

La sixième édition de la Semaine de la mode belge débutera samedi à Hasselt. Cette initiative de la fédération belge de la mode pour les marques et fabricants (Creamoda) et de la fédération des détaillants de mode indépendants (Mode Unie) durera une semaine.

"Nous constatons que les consommateurs se détournent de plus en plus de la fast-fashion et préfèrent consacrer leur budget à des vêtements de qualité", a indiqué Isolde Delanghe de Mode Unie. "Les marques belges vendues chez un détaillant local bénéficient clairement d'un avantage à cet égard", a-t-elle ajouté.

Les objectifs de cet événement sont de promouvoir les marques et détaillants de mode belge et d'encourager la clientèle à acheter local.

Les magasins soutenant l'initiative seront reconnaissables aux autocollants apposés sur leurs vitrines. "Plus il y aura d'autocollants dans les rues, plus les consommateurs seront réceptifs à l'action", est-il indiqué sur le site internet de Creamoda.

Pour donner encore plus de visibilité à cet événement, six entrepreneurs et entrepreneuses de la mode issus de la province de Limbourg endosseront le rôle d'ambassadeur. Il s'agit de Marie Van Puyenbroeck, Tessa Borrenberghs, Matteo La Rosa, Marylène Madou, Jordy Arthur et de Sander Bos.

Hasselt, ville hôte, se présente depuis 1986 comme la ville de la mode par excellence. "Avec le Musée de la mode de Hasselt, des entrepreneurs et créateurs de mode connus dans la ville et de nombreux détaillants de mode importants, nous continuons à surprendre les touristes et à les attirer dans notre ville", s'est enthousiasmé le bourgmestre Steven Vandeput (N-VA).