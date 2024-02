La Stib recommande à ses usagers de privilégier le métro lundi à Bruxelles

Les syndicats agricoles organiseront lundi une nouvelle manifestation devant les institutions européennes. Plusieurs centaines de tracteurs sont attendus. Les rues situées à proximité de la rue de la Loi et du quartier européen risquent d'être bloquées.

Les lignes de tram 7, 25, 39, 44, 62, 81, 92 et 93, et les lignes de bus 12, 21, 27, 29, 34, 38, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 74, 75, 79, 80 et 95 risquent, en l'occurrence, d'être fortement perturbées.