L'aéroport de Bruxelles doit fermer pendant plusieurs heures une piste par jour

Des pistes ne peuvent ou ne pourront plus être utilisées par Brussels Airport durant certaines heures de la journée. Durant un week-end du mois de juin, l'aéroport fonctionnera même, principalement, qu'avec une seule piste. En cause: l'asphalte en mauvais état.

La piste transversale 01/19 sera, elle, indisponible du 22 au 28 juin entre 12h00 et 05h00. Pendant cette période, tous les avions au départ ou à destination de Bruxelles devront employer la 25R/07R, la voie parallèle située au nord.

La cause de ces désagréments est le renouvellement de la piste 25L/07R qui jouxte la 01/19. Des dégâts ont été constatés sur l'asphalte lors d'inspections, mais ils n'imposent pas la suspension de la voie, précise Ihsane Chioua Lekhli. Toutefois, "il est important que des rénovations soient entreprises pour l'avenir", ajoute la porte-parole. Concrètement, une nouvelle couche d'asphalte sera posée en certains endroits.

Les problèmes rencontrés ne sont pas seulement la conséquence de l'usure normale, mais "peut-être aussi des conditions météorologiques, à la suite des fortes précipitations et des températures de plus en plus élevées", complète le communiqué de presse de Brussels Airport.

L'année dernière, la piste 25L/07R a accueilli 30% de tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport, principalement des atterrissages depuis l'est.