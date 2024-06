A l'aéroport de Nice, les produits interdits partent aux Restos du coeur

Deuxième aéroport de France après Paris, avec un trafic de plus de 14 millions de passagers l'an dernier, l'aéroport Nice-Côte-d'Azur a été le premier à lancer cette initiative, qui fait déjà des émules.

Les bouteilles d'eau, de soda, d'huile d'olive, de shampoing ou même de parfum bloquées par la sécurité de l'aéroport de Nice ne sont plus perdues pour tout le monde: depuis deux ans, les passagers distraits ont la possibilité de les offrir aux Restos du coeur.

Conséquence inattendue, la mesure facilite le travail des agents en diminuant les frustrations et l'agressivité: "Quand ils devaient dire, +je suis désolé mais votre bouteille d'huile d'olive AOP d'un litre ne peut pas partir avec vous+, il y avait de la tension. Maintenant, les gens se disent +au moins j'en fais profiter des personnes qui en ont besoin+", explique Aymeric Staub, porte-parole de l'aéroport.

En 2022, l'aéroport a donc contacté les Restos du coeur. Pour contourner la réglementation, très contraignante, le partenariat a mis en place une possibilité de don, d'abord via un formulaire écrit de quelques lignes au "poste d'inspection filtrage" (PIF), et désormais par simple accord verbal, sur toutes les lignes de contrôle.

Seule une poignée de passagers refusent l'option du don, soit parce que la barrière de la langue ne permet pas de la leur expliquer, soit parce qu'ils redoutent que les agents gardent les objets pour eux-mêmes.

Le plus souvent, il s'agit de bouteilles d'eau ou de boissons achetées trop tôt et les voyageurs stressés acceptent le don d'un air absent et courent attraper leur avion.

Mais il y a aussi beaucoup de produits d'hygiène et de souvenirs locaux: tapenade, confitures, produits de parfumerie...