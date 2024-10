Le BEL 20 campe au-dessus des 4.300 points

Syensqo (73,44) et Umicore (10,61) pesaient sur le BEL 20 en chutant de 2,97 et 2,30% en compagnie de Melexis (69,55) qui reculait de 3,13% pour un recul ramené à 1,35% compte tenu de son détachement de coupon.

KBC (69,38) et Ageas (49,10) concédaient 0,03 et 0,32% tandis que les immobilières étaient positives avec des gains de 1,20 et 0,70% en Aedifica (63,35) et Cofinimmo (64,40), WDP (23,52) se contentant d'un mieux de 0,34%.

Solvay (38,43) et UCB (173,30) valaient 1,13 et 0,12% de plus que la veille, arGEN-X (497,40) et Galapagos (27,16) étant positives de 0,02 et 1,04%.

D'Ieteren (194,90) et Elia (96,10) remontaient de 0,05 et 0,47%, Ackermans (190,40) regagnant 0,69% tandis que Azelis (19,03) terminait de 0,26% dans le rouge.