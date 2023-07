Le BEL 20 de peu en baisse lundi à l'issue d'un beau mois de juillet

Melexis (97,90) progressait de 1,24%, Sofina (216,20) et Aedifica (62,50) de 0,28 et 0,97% alors que WDP (26,88) perdait 1,10% après une recommandation revue à la baisse.

En tête des baisses, AB InBev (52,05) et Umicore (26,92) chutaient de 2,75 et 2,43%, les hausses étant emmenées par Barco (21,18) et Galapagos (38,08) avec des mieux de 2,82 et 2,15%. UCB (80,52) était finalement positive de 1% et Solvay (109,10) négative de 0,46%, KBC (68,40) reculant de 0,58% tandis que Ageas (38,53) gagnait de justesse 0,05%.

L'annonce d'un accord de commercialisation au Canada faisait par ailleurs rebondir Mithra (1,722) de 26,4% après ses lourdes pertes, IBA (14,68) et MDxHealth (0,334) regagnant 2,5 et 2,1% alors que Celyad (0,51) et Biosenic (0,051) chutaient de 4,8 et 6,6%.

Euronav (14,89) et Belysse (1,085) étaient enfin positives de 4,9 et 2,3%, Accentis (0,03) et Ascensio (46,65) bondissant de 6,4 et 4,8% tandis que Econocom (2,625) et Retail Estates (58,10) gagnaient 3,7 et 2,5%, celle-ci après résultats.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1030 USD, contre 1,1020 dans la matinée et 1,1040 vendredi. Le lingot se négociait autour de 57.280 euros, en progrès de 260 euros.