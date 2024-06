Le BEL 20 est parvenu à se maintenir au-dessus des 3.900 points

KBC (65,98) abandonnait 1,20% tandis que AB InBev (57,28) et Lotus Bakeries (9.900) s'appréciaient de 0,32 et 1,02%, Melexis (82,90) regagnant 1,78%. D'Ieteren (199,40) reperdait pour sa part 1,48%.

arGEN-X (351,00) et UCB (129,50) étaient en hausse de 0,49 et 1,37% à l'inverse de Galapagos (25,14) et Syensqo (91,14) qui abandonnaient 1,10 et 1,84%, Solvay (31,27) perdant 1,20%.

Une recommandation à l'achat faisait par ailleurs bondir Xior (30,60) de 5,7% tandis que Tessenderlo (24,55) reculait de 2,9% pour un écart nul compte tenu du détachement de coupon.

Cenergy (9,25) et What's Cooking (81,60) s'appréciaient de 3,9 et 2,2% tandis que Deceuninck (2,55) et Azelis (19,38) regagnaient 3,6 et 2,1%. Agfa-Gevaert (1,16) et EVS (30,25) valaient 1,8 et 1,1% de moins que la veille, Colruyt (46,10) et Aperam (26,06) reculant de 1,5 et 1,6%, Euronav (15,11) de 1,9%.