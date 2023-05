Le BEL 20 progresse prudemment dans l'attente de la FED et de la BCE

D'Ieteren (170,40) et Umicore (28,55) étaient en tête avec des hausses de 2,16 et 2,18%, le BEL 20 étant par contre freiné par les prises de bénéfices de arGEN-X (355,00) et Galapagos (36,41) qui reperdaient 1,47 et 1,19% en compagnie de Melexis (86,75), négative de 1,08%.

Ageas (40,35) valait 1,38% de plus que la veille alors que KBC (63,64) cédait 0,19%, Aperam (32,86) perdant 0,18% alors qu'Elia (122,30) et Aedifica (75,35) progressaient de 0,82 et 1,82%, Solvay (107,70) et UCB (84,66) de 1,32 et 0,52%.

Une mise au point de Colruyt (28,70) faisait par ailleurs bondir le titre de 14%, Roularta (17,50) remontant de 2,3% comme Belysse (1,12).

Bpost (4,26) récupérait 1,6% alors que Unifiedpost (3,65) avait viré de 6,4% à la baisse, Euronav (14,315) abandonnant 2,6%.