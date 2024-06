Le BEL 20 recule, tiraillé entre Umicore et Lotus Bakeries

AB InBev (57,10) reculait de 1,14%. Au rayon des baisses, KBC (66,78) et Ageas (45,82) perdaient 1,59 et 1,21%, tout comme Melexis (81,45) et D'Ieteren (202,40) qui diminuaient de 0,73 et 0,78%, alors qu'Ackermans (161,90) connaissait un recul de 1,34%.

Le BEL 20 bénéficiait par contre du soutien de Lotus Bakeries (9.800) et d'Elia (96,95) qui remontaient de 2,30 et 2,21%, Sofina (222,80) étant positive de 0,91%.

Galapagos (25,42) et Solvay (31,65) reperdaient 0,63 et 0,57%, alors que arGEN-X (349,30) progressait de 0,55%. Syensqo (92,85) et UCB (127,75), pour leur part, grimpaient de 1 et 0,04%.

Recticel (12,96) plongeait par ailleurs de 6,1%, tandis que KBC Ancora (42,75) reculait de 8,65% avec toutefois un gain de 0,12%, compte tenu de son détachement de coupon. Immobel (27,70) et Care Property Invest (14,26) remontaient de 3,3 et 2%, contrairement à DEME (160,20) qui abandonnait 2,1%. Barco (12,22) et Kinepolis (36,65) étaient de leur côté négatives de 3 et 2,8%, alors qu'Azelis (18,97) suivait la même pente, avec une chute de 2,5%.

Biosenic (0,0228) et Celyad (0,3075) s'appréciaient enfin de 9,6 et 1%, là où Sequana Medical (1,51) reculait de 1,3%.