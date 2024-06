Le BEL 20 récupère un peu après trois séances consécutives de baisse

Après avoir abandonné 1,89% en trois séances consécutives de baisse, l'indice BEL 20 remontait de 0,85% mardi en terminant à 3.865,43 points avec 17 de ses éléments dans le vert. Elia (91,65) et Umicore (13,99) étaient en tête avec des rebonds de 2,92 et 3,86% devant D'Ieteren (194,50) qui s'appréciait de 2,53%.

Melexis (84,65) remontait de 1,80%, Ackermans (162,20) étant positive de 1,44% tandis que mes immobilières voyaient Cofinimmo (57,95) regagner 1,22%.

AB InBev (55,30) et Solvay (31,23) restaient les seules en baisse avec des reculs de 0,58 et 0,35%, Lotus Bakeries (10.100) et arGEN-X (355,90) gagnant de justesse 0,60 et 0,08%. Elles rejoignaient ainsi Syensqo (88,84) et UCB (138,55) qui progressaient de 1,73 et 0,98%.