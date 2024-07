Le BEL 20 se distingue comme la veille, seul dans le vert

Galapagos (25,20) s'appréciait également de 0,40% alors que Solvay (33,42) et Syensqo (81,36) étaient négatives de 0,27 et 0,53%.

Sept de ses valeurs étaient teintées de vert, UCB (150,40) et arGEN-X (443,70) en tête avec des gains de 2,63 et 3,43%, cette dernière ayant gagné jusqu'à 8,71% après la publication de résultats nettement supérieurs aux attentes.

Tubize (114,00) et Roularta (10,95) gagnaient par ailleurs plus de 2%, ce que perdaient Agfa-Gevaert (1,124), Recticel (12,60), Econocom (2,14), Van de Velde (29,55) et Titan Cement (31,30).

Melexis (77,00) emmenait les baisses avec une décote de 4,70%, Umicore (13,80) et D'Ieteren (208,00) reculant de 2,06 et 0,38%, Sofina (216,00) de 1,37%.

KBC (70,86) et Ageas (42,76) valaient 0,06 et 1,52% de moins que la veille, Lotus Bakeries (9.810) reperdant 0,71% alors qu'AB InBev (55,86) s'appréciait de 0,32%.

Biosenic (0,0099) et Celyad (0,264) récupéraient enfin 10 et 3,9% alors que Nyxoah (7,84) et Onward Medical (5,04) reculaient de 2,2 et 3,8%, Biotalys (3,00) et IBA (12,70) de 1,6%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0855 USD, contre 1,0865 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 70.000 euros, en recul de 1.800 euros.