Le BEL 20 se distingue grâce à arGEN-X et Lotus Bakeries

Alors que les voisins européens du BEL 20 étaient partagés et peu modifiés, l'indice bruxellois se distinguait vendredi en progressant de 1,43% à 4.059,75 points avec 16 de ses éléments en hausse, Lotus Bakeries et arGEN-X en tête.

Le poids-lourd arGEN-X (486,80) gagnait quant à lui 4,11% alors que Galapagos (22,98) emmenait les baisses en reperdant 2,46% en compagne d'Elia (95,20) qui abandonnait 1,55%, Umicore (11,40) cédant 0,87% supplémentaire. Solvay (31,16) et Syensqo (69,57) s'appréciaient de 1,17 et 0,46% tandis qu'UCB (157,60) gagnait 0,93% supplémentaire.

AB InBev (55,46) était négative de 0,22% alors que KBC (66,72) et Ageas (42,24) progressaient de 1 et 0,96%.

D'Ieteren (206,00) valait 1,88% de plus que jeudi tandis que les immobilières voyaient Aedifica (60,65) et Cofinimmo (61,40) progresser de 2,02 et 2,16%, WDP (24,48) de 2,09%.

Cenergy (10,68) se distinguait par ailleurs en bondissant de 7,3% supplémentaires en compagnie de Jensen (42,10) et Xior (31,45) qui progressaient de 4,2 et 3,8% dans le sillage de leurs résultats.

Belysse (0,80) et EVS (29,60) regagnaient 7,4 et 2,8% contrairement à Greenyard (6,02) et What's Cooking (69,20) qui reperdaient 3,2 et 1,1%, Ekopak (16,30) chutant de 3,5%.