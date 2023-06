Le BEL 20 s'est redressé malgré les immobilières toujours négatives

L'inflation américaine reculant plus que prévu, Wall Street ouvrait en hausse mardi permettant au BEL 20 et ses voisins européens de repartir plus nettement à la hausse, l'indice bruxellois regagnant finalement 0,23% à 3.650,49 points avec 12 de ses éléments dans le vert.

AB InBev (51,46) progressait de 0,80%, KBC (62,34) et Ageas (37,75) de 0,61 et 1,26%, Aperam (32,49) et Umicore (27,89) de 1,88 et 1,20%, Solvay (107,70) et UCB (85,30) de 1,75 et 0,38%.

Les immobilières restaient nettement négatives avec des reculs de 2,31 et 1,33% en Aedifica (65,60) et Cofinimmo (74,45), WDP (26,38) cédant 0,60%.

arGEN-X (365,80) et Galapagos (38,93) reculaient par contre de 1,14 et 1,04%, D'Ieteren (172,20) et Sofina (203,60) cédant 0,06 et 0,49%.

Kinepolis (43,95) et Immobel (40,90) valaient par ailleurs 2,2 et 3,1% de plus que lundi, Solvac (115,00) gagnant 2,7%.

Atenor (26,60) chutait de 3,3% supplémentaires tandis que des pertes de plus de 2% étaient relevées en Ascensio (48,00), Home Invest Belgium (17,14) et Lotus Bakeries (6.770), Unifiedpost (3,74) chutant de 3%.