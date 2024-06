Le BEL 20 termine la semaine de justesse dans le vert

AB InBev (55,06) cédait 0,83% tandis que KBC (66,44) et Ageas (43,50) reculaient de 1,34 et 0,18%.

Douze éléments du BEL 20 restaient négatifs, Umicore (14,19) et Syensqo (88,12) en tête avec des reculs de 3,93 et 1,75%. arGEN-X (371,80) emmenait par contre les hausses en bondissant de 3,65% tandis que Solvay (31,72) et UCB (139,10) s'appréciaient de 0,03 et 1,64%.

Elia (92,80) et Melexis (83,45) valaient 0,43 et 0,89% de moins que jeudi, D'Ieteren (196,50) et WDP (25,26) perdant 0,56 et 1,10%.

Brederode (115,00) et Econocom (2,35) progressaient par ailleurs de 2,1 et 2,2%, Immobel (26,35) gagnant 2,5%. A l'inverse, Shurgard (38,35) et Care Property Invest (13,08) abandonnaient 2,6 et 2,4%. Des baisses de plus de 2% étaient notées chez Azelis (18,10), Deceuninck (2,44) et Home Invest (17,60), cette dernière chutant de 3,7%.

Biosenic (0,019) et Celyad (0,308) étaient enfin positives de 5,5 et 6,2% alors qu'IBA (13,72) et Biotalys (2,75) reperdaient 2,8 et 1,8%.