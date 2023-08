Le bénéfice net de Swiss Re rebondit à 1,4 milliard USD au 1S

Le géant suisse de la réassurance Swiss Re a vu son bénéfice net rebondir à 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) au premier semestre, contre 157 millions de dollars un an plus tôt, en raison du moindre nombre de catastrophes naturelles durant le deuxième trimestre.

Sur la première moitié de 2022, cette division avait vu son bénéfice fondre sous le poids des coûts liés aux inondations en Australie et en Afrique du Sud ainsi que de tempêtes hivernales en Europe et de tempêtes de grêle en France en juin.

Le groupe, qui fait office d'assureur pour les assureurs, avait de surcroît constitué d'importantes provisions au premier semestre 2022 pour tenir compte des risques engendrés par la guerre en Ukraine.

Le premier semestre 2023 a été marqué par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, le cyclone Gabrielle et les inondations en Nouvelle-Zélande, entraînant des pertes de 634 millions de dollars pour sa division de réassurance dommages. L'an passé, la facture avait toutefois été beaucoup plus lourde, à 938 millions de dollars.

Au cours du premier semestre 2023, les frais engendrés par les catastrophes naturelles ont été plus "contenus", a souligné le groupe, et sa division dédiée à la réassurance vie a retrouvé ses niveaux "d'avant-pandémie", ajoute-t-il.